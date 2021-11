Le milieu de terrain international français, Corentin Tolisso, ne semble pas du tout entrer dans les petits papiers de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Ce dernier ne lui a fait jouer que deux matchs comme titulaire depuis l’entame de la saison en cours. En fin de contrat au terme de l’exercice en cours, l’ancien Lyonnais pourrait donc bien bouger prochainement. Et si l’on en croit ce que rapporte le magazine Kicker, il y a deux pistes intéressantes qui s’offrent à lui.

Tolisso en quête d’un rebond

Le champion du monde 2018 aurait des touches avec l’Inter Milan et aussi Tottenham. Deux clubs aux grandes ambitions et qui pourraient aussi lui faire découvrir un nouveau championnat. Le Bayern serait enclin à le laisser filer dès le mois de janvier afin de récupérer une somme d’argent en échange. A 26 ans, le joueur serait, lui aussi, ouvert à un défi sous d’autres cieux afin de retrouver son niveau d’avant et postuler de nouveau à une place en équipe de France. Sa dernière cape avec les Bleus remonte au 23 juin dernier contre le Portugal à l’Euro.