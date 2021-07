En quête d’un latéral droit pour la saison à venir, le Bayern Munich étudie la possibilité de recruter un joueur du FC Barcelone. Selon El Mundo Deportivo, les champions d’Allemagne voudraient tenter leur chance avec Sergino Dest, le prometteur latéral américain.

Le Barça prêt à faire affaire

Ayant désormais Sergi Roberto et Emerson à ce poste, les décideurs catalans sont susceptibles de se séparer de celui qu’ils avaient enrôlé il y a à peine un an en déboursant 21M€. A l’époque, le Barça avait réussi à devancer la concurrence incarnée par… le Bayern. Alors que son arrivée avait été escortée de beaucoup de promesses, Dest n’a pas vraiment convaincu lors de sa seule saison du côté du Camp Nou.



Nul doute que les Munichois ne proposeront pas la même somme cette année pour récupérer l’international américain. Pour les champions d’Allemagne, il est hors de question de faire des folies. Le week-end dernier, le nouvel entraineur Julian Nagelsmann avait aussi déclaré que rien ne pressait pour opérer sur le mercato : « Les conditions financières sont les mêmes que la semaine dernière. Nous avons toujours le devoir de tout contrôler et de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut réagir aux circonstances actuelles, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas comme si nos blessés allaient être absents pendant plusieurs mois. Nous n'avons pas à paniquer, ni à nous précipiter ».