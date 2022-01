Bayern Munich : Dembélé, priorité du club

Le Bayern serait optimiste concernant la discipline de Dembélé

À ce titre, le profil de Dembélé serait hautement valorisé par l'ensemble du Bayern Munich. Julian Nagelsmann, le coach du Bayern, serait particulièrement fan de "sa vitesse, son explosivité et son insouciance", selon la source. Il aurait donné son accord pour recruter le joueur tandis qu'Oliver Kahn (président du conseil d'administration) et Hasan Salihamidzic (directeur sportif) seraient également motivés, même en exploitant les pistes menant à Raphinha - Leeds - et Callum Hudson-Odoi - Chelsea. Libre en juin prochain, Dembélé n'a pour le moment pas prolongé son bail avec le Barça et a provoqué certaines déclarations ces derniers jours.





Ousmane Dembélé, premier choix du Bayern Munich

En cas de départ de Kingsley Coman à la fin de la saison, les dirigeants bavarois feraient du Barcelonais Ousmane Dembélé leur priorité https://t.co/MlDSzUojut pic.twitter.com/UQHxmmJskD



— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 5, 2022

Ousmane Dembélé, du FC Barcelone vers le Bayern Munich ? L'avenir incertain de l'ailier âgé de 24 ans du côté du Camp Nou couplé à un possible départ de Kingsley Coman pourrait donner du sens à cette hypothèse.. Les dirigeants du club munichois voudraient éviter de vivre un nouveau scénario à la David Alaba, qui a quitté le Bayern libre afin de rejoindre le Real Madrid."Je répète que j'attends qu'il fasse un effort :; c'est une question de temps, on verra ce qu'il décidera", a expliqué Xavi, mardi en conférence de presse à propos d'Ousmane Dembélé. Les dirigeants du Bayern Munich auraient une grande confiance afin de "discipliner davantage Dembélé", qui enchaîne les blessures. La présence de nombreux joueurs français dans l'effectif - Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ou encore Corentin Tolisso - serait un atout à leurs yeux.