On n'arrête plus Eric Maxim Choupo-Moting. Auteur de ses 4eme et 5eme buts en Bundesliga samedi sur le terrain du Hertha Berlin (2-3), l’attaquant international camerounais de 33 ans reste sur 9 buts inscrits en sept matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Le secret de cette forme insolente, le Lion Indomptable l'a donné après la rencontre. « En tant qu’attaquant, vous êtes toujours à l’affût et vous attendez en quelque sorte que le ballon tombe à vos pieds. Je me suis lancé et j’ai marqué, je suis content pour moi, mais surtout pour l’équipe », a déclaré l'ancien Parisien à Sky.

« Concentré sur le Bayern »

Alors que son contrat avec les champions d'Allemagne expire en juin 2023, Eric Maxim Choupo-Moting ne paraît pas pressé d'évoluer sous d'autres cieux. « Je suis juste concentré sur le FC Bayern et ici et maintenant. Je suis très, très heureux et je pourrais imaginer rester ici plus longtemps », a répondu celui que les supporters bavarois ont rebaptisé "Choupodowski", via un mot-dièse à succès sur le réseau social Twitter.