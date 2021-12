Alors que le Borussia Dortmund semble se résigner au départ prochain d'Erling Haaland, les candidats à l'achat potentiel du joyaux norvégien pullulent. Les noms de pratiquement tous les plus grands clubs européens sont régulièrement cités dans ce dossier, dont celui d'un Bayern Munich qui devrait toutefois se retirer de la course.



D'après les informations divulguées ce dimanche par Bild, le club bavarois ne cherchera pas à acheter l'international. Et c'est l'ancien président du club, Karl-Heinz Rummenigge lui-même qui l'assure : "Le Bayern n'essaiera pas d'obtenir Haaland, a-t-il déclaré au média allemand. Pas simplement pour des raisons financières, mais par respect et par reconnaissance pour Lewandowski."

Le Bayern pas habitué à flamber

Récemment, le Sun a indiqué que le coût total d'acquisition d'Erling Haaland s'élèverait à environ 255 M€ pour son futur club. Une somme qui ne correspond pas à la politique de recrutement d'un Bayern qui n'a que très rarement été enclin à aligner des dizaines de millions d'euros sur un seul joueur, aussi fort soit-il. S'il se confirmait, ce retrait n'en serait pas moins un beau geste à l'endroit de Robert Lewandowski.