Cristiano Ronaldo a fêté ses 35 ans cette semaine. Un âge avancé pour le commun des footballeurs, mais par pour la superstar portugaise. Malgré le temps qui passe, CR7 continue d'afficher un niveau de performance exceptionnel en Italie, avec la Juventus, où il empile les buts et les prestations de haut vol. S'il n'a évidemment plus ses jambes de 20 ans, l'ancien numéro 7 du Real Madrid reste une redoutable machine à marquer, obsédée par le but, et portée par une éthique de travail intacte.



Malgré cette évolution admirable, le Bayern Munich serait visiblement prêt à snober l'attaquant de la Juventus. Cette rumeur avait circulé en Allemagne cet hiver, lorsque Ronaldo traversait une période creuse. La Bundesliga est le seul championnat européen majeur avec la Ligue 1 que le Portugais n'a jamais fréquenté. Mais l'occasion ne se présentera pas de toute façon. Herbert Hainer, a expliqué pourquoi : "Beaucoup de noms circulent. Cristiano ? Il est un peu trop vieux pour nous", a lâché le dirigeant dans des propos accordés à TZ.