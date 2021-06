Bien que totalement satisfait par le rendement que le joueur affiche depuis qu’il évolue sous ses couleurs, le Bayern Munich envisage un transfert pour son futur vedette Robert Lewandowski. Une information de Bild indique qu’une séparation est programmée l’année prochaine lorsque le Polonais n’aura plus qu’un an de contrat du côté de l’Allianz Arena. De plus, l'élément susceptible de faire oublier « Lewy » serait déjà identifié.

Le Bayern devra se montrer persuasif

L’attaquant auquel les champions d’Allemagne pensent pour remplacer leur star n’est autre qu’Erling Haaland. Ce dernier a l’avantage de connaitre très bien la Bundesliga et s’y montrer efficace et c’est pourquoi il incarne la recrue idéale dans ce secteur. Reste à savoir si cette destination enchante le principal intéressé, et s’il est prêt à attendre encore un an avant de rejoindre un grand d’Europe. Aux dernières nouvelles, il donnerait plutôt sa préférence au Real Madrid.