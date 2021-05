Bayer Leverkusen : Wirtz prolonge jusqu'en 2026

⚫️🔴✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

Florian Wirtz has signed a contract extension on his 18th birthday!



Objectif : faire oublier Kai Havertz

Le tout jeune Allemand, formé notamment à Cologne, a rejoint, en janvier 2020, le centre de formation du Bayer Leverkusen. Très vite décisif avec les U19 du club, le natif de Pulheim a débuté sa première rencontre en Bundesliga, avec l'équipe première, au mois de mai dernier, pour la reprise du championnat. Tout juste alors âgé de 17 ans, il s'est même offert le luxe de marquer son premier but, en professionnel, face au Bayern Munich lors d'une défaite 2-4. Rayonnant aux côtés notamment de Kai Havertz, l'autre pépite de Leverkusen, l'ailier du Bayer a permis à son équipe, en fin de saison, d'accrocher la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa.Cette saison est celle de la confirmation pour le jeune Wirtz. Il a déjà disputé 26 matchs de Bundesliga, marqué quatre buts et délivré six passes décisives.Une somme astronomique pour le jeune Allemand.