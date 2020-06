Sollicité par les plus grands d’Europe, Kai Havertz, la révélation de la saison en Bundesliga, pourrait rester dans son club de Leverkusen jusqu’en 2021. Ses dirigeants, tout en étant conscients qu’ils ne peuvent rivaliser avec les ténors du continent, n’ont pas abandonné l’idée de le garder durant au moins une saison de plus. C’est ce qu’a indiqué à Sky Allemagne, le directeur sportif Rudi Voller. « Honnêtement, j’ai toujours l’espoir qu’il reste chez nous pendant un an encore », a déclaré ce mercredi l’ancien attaquant de l’OM.

L’appel de la Premier League pour Havertz



Havertz, qui est devenu le premier joueur d’à peine 20 ans à compter plus de 40 réalisations dans l’élite depuis 50 ans, plait surtout en Angleterre puisque Liverpool et les deux clubs de Manchester l’ont identifié comme une potentielle recrue. Voller n’a pas voulu s’exprimer sur ce qui serait la meilleure destination pour ce brillant élément, mais il se dit certain que ce dernier « rejoindra un jour un club de niveau mondial ». Havertz est sous contrat avec le cinquième de la Bundesliga jusqu’en 2022. Son futur acquéreur aura certainement à payer 80M€ minimum pour s’attacher ses services.

Les plus beaux buts de Kai Havertz