Le Bayer Leverkusen évoluera-t-il la saison prochaine avec une charnière centrale 100 % africaine ? L'hypothèse a gagné en crédit ces dernières heures. Selon Het Laatste Nieuws, le défenseur international ivoirien Odilon Kossounou s'apprête à quitter le FC Bruges pour le Bayer. Après deux saisons pleines sous les couleurs des Blauw-Zwart, le joueur formé à l'ASEC Mimosas se serait déjà mis d'accord avec le club allemand et son directeur sportif, un certain Rudi Völler. Ne manquerait plus que la visite médicale à passer. La somme de 30 millions d'euros (dont 5 de bonus divers) est évoquée par le média belge, tandis que le quotidien allemand Bild estime la future transaction à 24 millions d'euros.

Le joueur le plus cher de l'histoire de la Pro League ?

Si un tel transfert se concrétisait pour 30 millions d'euros, il s'agirait du plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League, qui avait vu l'été dernier le Canadien Jonathan David quitter La Gantoise pour Lille. Stanley Nsoki, le défenseur gaucher de Nice, viendrait ensuite compenser le départ du jeune international ivoirien, acheté à Hammarby pour 3,8 millions d'euros il y a deux ans et sous contrat jusqu'en juin 2024. La recrue formerait au Bayer une charnière centrale 100 % africaine et plus précisément ouest-africaine avec le Burkinabè Edmond Tapsoba. Sixième de Bundesliga, le Bayer Leverkusen avait encaissé 39 buts la saison dernière. D'où la volonté de frapper fort sur le marché pour mieux assurer ses arrières.