Basile Boli : "Ronaldo était en pourparlers avec l'OM"

Cet été, tout le peuple phocéen en a rêvé. Cristiano Ronaldo, à la recherche d'une porte de sortie, avait été évoqué avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille par les supporters de l'OM. Finalement, le portugais n'était pas venu, et Pablo Longoria lui-même admettait qu'il n'était pas intéressé par le quintuple Ballon d'Or.

Malgré tout, Basile Boli, aujourd'hui consultant pour la chaine de télévision NW Sport TV et ambassadeur de la formation olympienne, a lancé une bombe à ce propos. L'ancien joueur de l'OM (1990-1994) a déclaré que Cristiano Ronaldo et le club Marseillais étaient bel et bien en pourparlers cet été !

«Il était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille. Il aurait apporté quelque chose au championnat de France», a ainsi lancé l'ancien défenseur, avant d'ajouter : «c'est un joueur talentueux, même s'il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu'il a encore de quoi donner des frissons aux équipes. Et puis, c'est Cristiano Ronaldo, c'est une signature.»