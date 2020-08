Bartomeu veut rencontrer Lionel Messi (Barça)

Lionel Messi est déterminé à quitter le Barça. C’est un fait. Mais, le club catalan n’est pas encore résigné à l’idée de le perdre. Loin s’en faut. Même Josep Maria Bartomeu, l’homme qui cristallise toutes les critiques du côté du Nou Camp, pense pouvoir persuader la star argentine de faire volte-face et continuer son parcours avec le seul club professionnel qu’il a connu durant sa carrière.

Durant une émission de la Catalunya Radio, il a été révélé ce mercredi que le président blaugrana prévoit de rencontrer Messi dans les prochains jours. Le but est de réparer les pots cassés et essayer de se rabibocher avec le sextuple Ballon d’Or. Vu la fracture qui existe entre eux, il n’est pas sûr du tout que cette initiative porte ses fruits. Cependant, le patron du club catalan n’a plus rien à perdre dorénavant. Cela s’apparente même pour lui à la dernière opération qu’il est susceptible de tenter pour empêcher le départ du joueur vedette de l’équipe.

En cas de réponse négative, Bartomeu est prêt à négocier

Selon plusieurs sources concordantes, une démission de Bartomeu aurait aussi pu régler le problème et amener à Messi à se rétracter. Toutefois, et contrairement à la rumeur qui a circulé, le dirigeant exclut totalement cette option. Et s’il n’arrive pas à convaincre la Pulga de rester, il essayera de négocier avec lui et ses représentants. Le club demande 700M€ pour ses services et l’intéressé cherche à partir libre. L’idée dans le cas échéant serait donc de trouver un terrain d’entente pour couper la poire en deux et éviter un procès qui couterait certainement beaucoup de temps, d’énergie et d’argent aux deux parties.