Bartomeu prié de rendre son tablier de président du Barça

Josep Maria Bartomeu a refusé de démissionner de son poste de président du FC Barcelone à l’issue de la déroute contre le Bayern en quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais, peut-être va-t-il le faire face à la menace d’un départ de Lionel Messi ? C’est en tous les cas la demande qui lui a été faite par les autres dirigeants du club catalan, ce mardi à l’occasion d’une réunion d’urgence du côté du Camp Nou. Des supporters se sont aussi réunis devant le stade pour exiger le même dénouement. Ainsi, on espère pouvoir éviter le pire, à savoir le divorce avec la star absolue de l’équipe.

Bartomeu se serait exécuté

Certaines sources émanant de Catalogne suggèrent que Bartomeu a accepté cette requête, et que cette décision a déjà été signifiée à l’effectif professionnel. Bien que parfaitement crédible, cette information est à prendre avec des pincettes, car non confirmée par les voies officielles. Pour rappel, Bartomeu avait pris les commandes du FC Barcelone en 2014 en remplacement de celui dont il était le second, en l’occurrence Sandro Rosell. Avec lui, les Blaugrana ont connu quelques succès, mais aussi de nombreuses désillusions et en particulier en Ligue des Champions.