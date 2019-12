Bartomeu (Barça) : "Les conditions pour faire revenir Neymar étaient impossibles"

Bartomeu : “Aucun transfert n’est prévu en janvier. On a un effectif équilibré, il ne manque rien mais on peut pas se permettre de perdre qqun” #Barça

Dans des propos accordés au journal italien, la Repubblica,, son départ et l'échec de l'opération menant à son retour : « Le PSG est arrivé avec un gros chèque et il n’y avait pas grand-chose à faire. Quand on parlait avec lui, on comprenait qu’il avait beaucoup de doutes. L’été dernier, c’est Leonardo qui a dit que Neymar était sur le marché et nous avons tenté notre chance, mais dans ces conditions, c’était impossible ».Selon l'homme fort du Barça, si le dossier menant au retour de Neymar a échoué, c'est à cause des conditions drastiques imposées par le PSG et plus particulièrement son directeur sportif : «, a ajouté le cacique Blaugrana. Mais les conditions étaient impossibles ».