Si le départ de Lionel Messi n'est pas encore acté du côté du FC Barcelone, la question de la succession de l'Argentin se pose déjà. Parmi les noms qui circulent pour remplacer le sextuple Ballon d'Or figure celui de Sadio Mané. Diverses sources dont El Mundo Deportivo ont déjà fait état de premiers contacts entre la direction blaugrana et le Sénégalais de Liverpool, que le nouvel entraîneur maison Ronald Koeman connaît bien pour l'avoir déjà dirigé à Southampton. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Pour l'ancien joueur des Reds John Barnes, Mané n'a pas le profil requis pour remplacer Messi. Pas plus qu'un autre joueur.

« Remplacer Messi à l'identique, c'est impossible »

« Barcelone ne peut pas le remplacer par Sadio Mané car ce sont des types de joueurs différents, vous devrez trouver une solution différente pour savoir comment vous voulez jouer et si Ronald Koeman aimerait ce type de joueur, nous on ne sait pas, a expliqué l'ex-international anglais à BonusCodeBets. Vous ne pouvez pas chercher à remplacer Messi par un seul joueur, c’est impossible car il n’y a pas deux joueurs comme lui. Ce qu’il doit faire, c’est trouver une formule, vous ne pouvez pas remplacer Messi à l’identique, donc je ne pense pas que ce sera un problème pour Liverpool. »