Barcelone: Valdés entraîneur à la Masia

Retour aux sources pour Victor Valdés. L’ex-gardien du FC Barcelone, formé au Barça entre 1995 et 2000, rejoint le centre de formation du club catalan, la Masia, en tant qu’entraîneur de la Juvenil A, l’équivalent des U19. Le gardien le plus capé (539 matches) de l’histoire des Blaugranas signe pour un an avec une autre en option. Cette arrivée était annoncée depuis plusieurs jours par Josep Maria Bartomeu lui-même.

Retraité depuis 2017 après des saisons à Manchester United, au Standard de Liège et à Middlesbrough, Valdés s’est forgé un palmarès extraordinaire avec le club catalan : 3 Ligue des Champions, 6 Ligas et 2 Coupes du Roi entre autres.