Barcelone va trancher pour Dani Alves

Six petits mois et puis s'en va ? C'est peut-être ce qui attend Dani Alves. Revenu au FC Barcelone au mois de novembre dernier après deux saisons passées au Brésil sous les couleurs de Sao Paulo, le vétéran de trente-neuf ans avait signé un bail de courte durée, histoire de porter secours à son ancien club alors en difficulté. La saison désormais terminée, la direction blaugrana réfléchit à l'intérêt de prolonger le joueur. La tendance est plutôt à un départ.

C'est en tout cas ce que croit savoir AS qui explique que Xavi et son staff sont actuellement en plein conciliabule pour décider de l'organisation de l'équipe pour la saison à venir. Le média indique que Barcelone ne lâche pas l'idée de faire venir Cesar Azpilicueta, en fin de contrat avec Chelsea en juin 2023. S'il débarquait, ce dernier prendrait forcément la place de titulaire dans le couloir droit. Il faudrait alors trancher entre Dani Alves et Sergiño Dest pour le rôle de second. Pour l'heure, l'international américain tiendrait la corde.

Et après ?

La fin de l'aventure barcelonaise semble plus proche que jamais pour un Dani Alves qui pourrait avoir envie de continuer sa carrière malgré son âge avancé. Un retour au Brésil n'est pas à exclure, à moins qu'une écurie européenne ne s'intéresse à lui. Cette saison, il a participé à seize rencontres avec Barcelone, toutes compétitions confondues. Il a inscrit un but et offert trois passes décisives.