Sandro Rosell est l’homme qui a fait venir Neymar au FC Barcelone en 2013. Cela lui a ensuite coûté son poste et aussi quelques années de liberté en raison d’un montage frauduleux sur le transfert. Mais, cela ne l’empêche pas d’avoir toujours beaucoup d’admiration envers l’attaquant brésilien. Le prédécesseur de Josep Maria Bartomeu en tant que président des Blaugrana juge que « Ney » a énormément progressé ces dernières années. Au point de devenir même le deuxième meilleur joueur au monde derrière son ex-coéquipier, Lionel Messi.

« Neymar s’inscrit parfaitement dans la philosophie du Barça »

C’est sur les ondes de Radio Marca que Rosell s’est exprimé et étalé tout le bien qu’il pensait de la star parisienne. Il s’est même permis un conseil à son précédent club. « Si j'étais le président du Barça, j'essaierais de recruter Neymar, a-t-il lâché. Il est le deuxième meilleur joueur du monde après Messi et s'inscrit parfaitement dans la philosophie du club ». L’international auriverde a beaucoup brillé sous la tunique blaugrana, mais il n’a pas fait que du bien aux Catalans. En partant, il s’est mis à dos les supporters et aussi intenté un procès à la direction. Rosell le sait très bien. "Avec l'expérience, je lui ferai signer deux contrats, l'un sportif et l'autre comportemental", a-t-il ajouté.