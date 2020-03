📻🚨⚽ @RONALDKOEMAN, en Amsterdam

"¿Le llamó el Barça cuando cesaron al Valverde?



KOEMAN: "Sí. Dije NO al Barça por la Selección"@RONALDKOEMAN: "De Jong juega mucho en el Barça pero juega en una posición diferente que en el Ajax o en la Selección"



Koeman ne s’inquiète pas pour De Jong

Depuis deux mois, le FC Barcelone évolue sous la direction de Quique Setién. Ce dernier peut se sentir chanceux d’avoir eu cette opportunité à 61 ans,Les responsables catalans ont d’abord sondé Xavi mais celui-ci a refusé de venir avant la fin de la saison. Puis, ils se sont tournés vers Ronald Koeman. Le technicien hollandais les a également éconduits, et il avait une bonne excuse pour cela.Ce mardi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Nations, l’ancien joueur du club a reconnu à Cadena Ser qu’il y a bien eu des contacts : « Ils m’ont contacté après avoir licencié Ernesto Valverde, mais j’ai dit non que je suis lié à ma sélection ». Koeman est, en effet, en charge de l’équipe des Pays-Bas depuis 2018, et il est déterminé à la ramener au premier plan du football européen, l’été prochain à l’occasion du Championnat d’Europe des Nations.Durant cette intervention sur la radio catalane, Koeman s’est également exprimé sur le cas Frenkie De Jong. Le milieu néerlandais a du mal à tirer son épingle du jeu du côté du Camp Nou,: "De Jong joue beaucoup au Barça et c’est ce qui est positif. Après, il joue dans une position différente de celle à laquelle il est habitué. Mais ce sont des décisions de l'entraîneur. Il est très jeune et le fait de jouer beaucoup de matchs lui sert d’apprentissage. Mais je pense qu'avec moi, en sélection nationale, il joue différemment".