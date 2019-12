En 2017, Neymar a défrayé la chronique en quittant le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Le Brésilien avait fait le forcing pour rallier la capitale française, et devenir à l’occasion le joueur le plus cher de l’histoire. Deux ans après, c’est dans le sens inverse qu’il a cherché à partir, mais sans succès cette fois. Les responsables franciliens l’ont cadenassé, et leurs homologues catalans n’ont pas eu les ressources financières pour forcer le deal. Sur le coup, le Brésilien a été frustré par cette tournure des évènements. Mais, depuis, il semble avoir digéré, si l’on se fie à sa récente interview à France Football. La question désormais est de savoir si l’histoire est appelée à se répéter de nouveau dans un avenir proche.



Un certain Rivaldo pense que Neymar gagnerait à ne pas faire une croix définitive sur le Barça. Le Ballon d’Or estime que l’attaquant du PSG est destiné tôt ou tard à prendre la relève de Lionel Messi du côté du Camp Nou. « Messi n’est pas éternel, a-t-il commencé par déclarer à The Mirror. Un jour, son dernier match arrivera et il quittera le football. Aujourd’hui, il fait encore la différence et marque des buts, mais il faudrait qu’il y ait un jour un autre joueur qui tienne son rôle. Et à mes yeux, il n’y a qu’un seul joueur qui est en mesure de remplacer Messi à Barcelone et c’est Neymar. Il a eu tort de quitter le Barça, mais s’il y revient il pourra faire ce que Messi est en train de faire ».

Pour Rivaldo, Messi reste inarrêtable

Le champion du monde 2002 croise donc les doigts pour qu’un Brésilien fasse de nouveau vibrer l’enceinte catalane, de la même manière que lui l’avait fait, ou encore Ronaldo ou Romario. Mais, il reconnait qu’aujourd’hui, le Barça n’a pas forcément besoin d’un autre génie dans ses rangs. « C’est toujours très difficile de stopper Messi. Et je suis sûr que le Real Madrid va tout faire pour l’arrêter, sinon il marquera beaucoup de buts, a confié Rivaldo. Un Clasico est un match à part, mais Messi reste toujours calme lors de ces rencontres-là. Il cherche toujours à trouver le chemin des filets ». Et généralement, la Pulga parvient à ses fins. Avec 26 buts à son actif, il est le meilleur réalisateur de l’histoire de cette affiche entre les Blaugrana et les Merengue, avec huit longueurs de plus que ses dauphins au classement (Cristiano Ronaldo et Alfredo Di Stefano ».