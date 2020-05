Barcelone : Rakitic perd patience

Depuis plus d'un an, Ivan Rakitic voit son nom revenir fréquemment dans la presse espagnole ou étrangère. Le milieu de terrain croate est souvent cité comme une possible monnaie d'échange dans des opérations d'envergure. Lié au Barça jusqu'en juin 2021, le vice-champion du monde n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club catalan. Dans un entretien accordé à la Cadena COPE, l'ancien Sévillan n'a pas caché sa frustration, bien qu'il y mette les formes.

"Concernant les rumeurs, j'aurais aimé que le président dise qu'il n'y a rien"

"Bartomeu ne m’a pas appelé. Il peut toujours le faire, a expliqué Ivan Rakitic. Peut-être qu’il écoute (l’interview) et qu’il m’appellera demain. Concernant les rumeurs, je me suis habitué à voir mon nom sortir partout. Ce n’est pas nouveau. J’aurais aimé que le président, Eric Abidal ou qu'une personne du club dise publiquement qu’il n’y a rien. Mais je suis content et c’est le principal. (…) J’ai eu un contact avec Abidal, c’était surtout pour évoquer le retour à l’entraînement. Je n’ai aucune pensée négative. Avec moi, on peut toujours parler. Je suis ravi de retourner à l’entraînement et de porter à nouveau le maillot du Barça".