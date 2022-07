Barcelone : Lewandowski est "prêt pour une nouvelle histoire"

Il a été un spectateur de luxe de la démonstration du FC Barcelone. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club catalan a étrillé l'Inter Miami (0-6) pour son premier amical de l'US: Summer Tour 2022. Robert Lewandowski a donc pu observer, depuis les tribunes, l’impressionnant potentiel offensif de sa nouvelle équipe, symbolisé par les réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang, Raphina, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay et Ousmane Dembélé. "J'étais en tribunes et j'ai pu voir que l'équipe avait un grand potentiel. Nous avons beaucoup de pain sur la planche. Je suis très heureux d'être là", a-t-il expliqué ce mercredi, lors de sa présentation officielle.

> Lewandowski prêt à écrire une nouvelle histoire <

"C'est un nouveau défi pour moi"



C'est une page qui se tourne et qui visiblement devait être tournée dans la carrière de l'attaquant âgé de 33 ans. Celui qui a inscrit 344 buts en 374 matchs sous le maillot du Bayern Munich a estimé être prêt "pour une nouvelle histoire dans ce club chargé d'histoire". "Je veux remporter de nombreux titres ici", a confié Lewandowski, qui s'entraîne depuis son arrivée en marge de ses nouveaux coéquipiers. Il s'est montré conscient de cette étape présente devant lui : "C'est un nouveau défi pour moi et l'objectif est d'être prêt pour marquer de nombreux buts".

Quand tu penses à la saison qui arrive...😍 pic.twitter.com/DBIDZTLtQr





Le président Joan Laporta, qui a œuvré durant de longues semaines pour faire venir le natif de Varsovie, a tenu à le remercier pour son choix. "Tu as fait beaucoup d'efforts pour nous rejoindre et nous sommes fiers que tu aies décider de venir. Nous attendons beaucoup de toi. Tu es une star du football mondial et un travailleur", a-t-il commenté. Le dirigeant n'a par ailleurs pas diminué pour le moins du monde la portée de ce transfert qui, à ses yeux, a fait "beaucoup de bruit dans le monde entier".