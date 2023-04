Barcelone : le club catalan prêt à de nombreux échanges cet été avec l'Inter Milan et l'Atletico de Madrid ?

Vers de nombreux échanges de joueurs au FC Barcelone cet été ? Le club catalan, actuel leader de Liga et qui devrait remporter le championnat espagnol puisqu'il compte douze points d'avance sur le Real Madrid, va devoir se montrer malin lors du prochain mercato estival. Car le Barça est touché financièrement, avec des comptes dans le dur, et il sera difficile d'acheter plusieurs joueurs de renom. Mais il se trouve que les dirigeants du Barça seraient en train de penser à réaliser plusieurs échanges de joueurs cet été. Comme le révèle le média Sport, le Barça, par la voix de son directeur du football Mateu Alemany, aimerait réaliser plusieurs échanges avec l'Inter Milan mais aussi l'Atletico de Madrid.

Le Barça va devoir la jouer maligne

Du côté de l'Inter Milan, ce sont les noms de Kessié, Eric Garcia, Ferran Torres ou encore Samuel Umtiti (actuellement prêté à Lecce) et de Nico (en prêt à Valence) qui sont évoqués. Concernant l'Atletico de Madrid, l'un des rivaux du Barça en Liga, les noms de Sergiño Dest (prêté au Milan AC cette saison) ou Ferran Torres sont cités et cela dans le but d'un échange avec Yannick Carrasco. L'international belge plait beaucoup à la direction du Barça, qui avait déjà cité son nom lors du mercato hivernal. Carrasco pourrait donc enfin débarquer en Catalogne mais il n'arrivera pas sans contrepartie pour l'Atletico et il faudra suivre ces dossiers avec attention au Barça.