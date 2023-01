Barcelone, Inter Milan : des échanges à venir entre les deux clubs, Depay impliqué ?

Le mercato hivernal suit son cours en Europe et certains clubs se renforcent en vue de la fin de saison 2022-2023. C'est notamment le cas de Chelsea, qui vient de recruter Mudryk du côté du Shakhtar Donetsk pour la somme de 100 millions d'euros. Alors que les Blues ont cassé leur tirelire, d'autres cadors européens pourraient bien faire des affaires de manière intelligente. Ainsi, le FC Barcelone et l'Inter Milan pourraient réaliser des échanges de joueurs d'ici les prochains jours. Comme indiqué par le média italien la Gazzetta dello Sport et le média espagnol Sport, les deux écuries pourraient réaliser des échanges de joueurs, dont Memphis Depay.

Des échanges à venir entre le Barça et l'Inter ?

Ainsi, deux échanges pourraient avoir lieu, avec le premier qui serait entre Memphis Depay et Joaquin Correa et le second entre Marcelo Brozovic et Franck Kessié. Depay, très peu utilisé par Xavi au Barça, souhaiterait quitter la Catalogne et une porte de sortie en Italie serait une bonne solution pour l'international néerlandais. Depay a un contrat allant jusqu'en juin 2023 et il souhaiterait s'en aller cet hiver, alors que Correa a un contrat le liant à l'Inter jusqu'en 2025.

Concernant le second échange entre Brozovic et Kessié, il s'avère que le milieu de terrain ivoirien du Barça ne donne pas satisfaction depuis son arrivée l'été dernier. Il pourrait donc aller en Lombardie, alors que Brozovic, milieu de terrain croate, débarquerait en Catalogne. L'échange se ferait sans indemnité, alors que les deux joueurs émargent à un salaire assez similaire. Les deux échanges ne seraient pas liés.