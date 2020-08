Barcelone, feuilleton Messi : Bartomeu sort sa dernière carte !

C'était un dénouement inimaginable en début de semaine. Il prend forme aujourd'hui : Josep Maria Bartomeu serait prêt à démissionner pour inciter Lionel Messi à ne pas quitter le FC Barcelone. Un désaveu terrible pour l'actuel président du Barça, sous le feu des critiques après les multiples remous sportifs, financiers et administratifs dont le club fait l'objet.

Bartomeu souhaite que Messi prenne la parole

Bartomeu et Messi ne s'apprécient pas. L'élimination cataclysmique contre le Bayern Munich (2-8) et les décisions brutales du dirigeant qui en ont découlé (arrivée de Ronald Koeman, départ probable de Luis Suarez, voire de Gerard Piqué et Sergio Busquets - tous proches de Messi), ont fait déborder un vase déjà bien plein pour Messi.

L’Équipe confirme une information de TV3 indiquant que Bartomeu met bien sa démission dans la balance. Le média ibérique précise par ailleurs que le président du Barça aurait toutefois exigé à Messi d'assurer publiquement qu'il reste, et de préciser, également de façon publique, qu'il a un problème avec la direction actuelle. Alors, immense coup de pression ou décision sportive irrévocable ? Ce nouveau rapport de force en dira plus sur les réelles intentions de Lionel Messi...