Au cœur de l'été 2019, Neymar alimentait presque quotidiennement le feuilleton d'un retour au FC Barcelone. Un an plus tard, le feuilleton de la télénovela est beaucoup moins animé. La presse catalane continue néanmoins de le relancer, citant la superstar brésilienne comme une cible toujours identifiée dans les hautes instances du Barça. Interrogé sur ce dossier, Josep Maria Bartomeu s'est montré très clair.

"S'ils ne viennent pas avec un échange de joueurs..."

Pour le président du Barça, un hypothétique retour de Neymar ne peut se faire que dans le cadre d'un échange de joueurs. « Si on me demande toujours de recruter Neymar ? Maintenant on prend des décisions et les joueurs, s’ils ne viennent pas avec un échange de joueurs, il leur est très difficile de venir », a lâché Bartomeu, mettant le doigt sur la marge de manœuvre très étroite du club sur le plan financier.