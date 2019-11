Barcelone a déjà deux noms ronflants en tête pour la succession de Suarez

La cellule de recrutement Blaugrana planche d'ores et déjà sur l'après Luis Suarez et d'après certaines sources, les Catalans courtisent déjà deux attaquants très en vue en vue en Europe actuellement. Il s'agit de l'interiste Lautaro Martinez et du jeune prodige de Salzbourg Erling Braut Haaland. Les dirigeants Blauragana souhaiteraient ainsi accueillir le successeur d'El Pistolero, 32 ans, dès 2020.

Haaland trop cher pour le Barça ?

Le directeur sportif du Barca, Eric Abidal, a récemment fait part de son admiration pour Lautaro Lartinez, que l'Inter Milan ne lâchera pas facilement, lui est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Lombards : « Oui, c'est un joueur complet, qui évolue à un très bon niveau. C'est un joueur que nous connaissons bien, mais il y a également d'autres joueurs qui ont beaucoup de qualités», a confié le Français à Mundo Deportivo. Quant à Erling Braaut Haaland, c'est le prix exigé par son club du Red Bull Salzbourg qui fait tiquer les dirigeants catalans d'après les informations d'ESPN FC, puisqu'on parle de la bagatelle de 100 millions d'euros. L'homme aux 26 buts en 18 matches - dont sept en quatre rencontres de C1- ainsi que six offrandes à son actif est sous contrat avec la formation autrichienne jusqu'en 2023.