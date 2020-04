Barça : Xavi veut le retour de Neymar

Xavi valide Lautaro Martinez au Barça

Le FC Barcelone œuvre pour un retour de Neymar depuis plusieurs mois et Xavi, ancien joueur émérite du club catalan, a été sondé à ce sujet. L'ancien international espagnol, qui pourrait bien reprendre les rênes des Blaugrana après Quique Setien,



"Pourquoi pas ? Côté football, je n'ai aucun doute et j'ai vécu avec lui dans un vestiaire et il me semble être une personne formidable", a confié Xavi à DjMariiO lors d'une interview sur YouTube. "Il était un professionnel ici à Barcelone et ferait une différence. Ensuite, il y a le problème social et bureaucratique. Je ne vais pas commenter ça. Mais sur le terrain, il est parmi les cinq meilleurs au monde."

L'ancien joyau du Barça a également été interrogé sur Lautaro Martinez, que le FC Barcelone rêve de s'offrir cet été. "Je l'aime bien. Qui ne l'aime pas? Il se démarque bien, il sait jouer en profondeur, exploiter les espaces, y compris les espaces réduits. Généralement quand le Barça est intéressé (par un joueur), ils se débrouillent bien", a analysé Xavi.