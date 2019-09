La période estivale a été très agitée du côté du FC Barcelone, la faute notamment aux négociations avec le Paris Saint-Germain pour faire revenir le Brésilien Neymar. Mais en janvier prochain, il pourrait aussi y avoir du mouvement en Catalogne, et pas forcément dans le secteur des arrivées.

En effet, d'après Marca, trois joueurs devraient être poussés vers la sortie en janvier prochain: Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Samuel Umtiti. Le défenseur central français, barré par Gerard Piqué et Clément Lenglet, pourrait avoir intérêt à changer d'air afin de se relancer sous d'autres couleurs dans le but de rester en course pour une place en équipe de France lors de l'Euro qui ponctuera l'exercice 2019-2020.