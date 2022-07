Les choses n'évoluent guère entre le FC Barcelone et Frenkie De Jong, l'international néerlandais refusant d'accepter une baisse de salaire de quatre millions d'euros nets demandée par le club ; le milieu de terrain ne souhaitant pas non plus être transféré à Manchester United étant donné que le club d'Old Trafford ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine, les deux parties explorent de nouvelles pistes qui pourraient convenir à toutes les parties concernées.

Un prêt, solution possible pour le Barça et De Jong

Un prêt à un autre grand club européen conviendrait au club catalan car le joueur n'aurait plus de salaire payé par le Barça et des options comme le Bayern Munich ou la Juventus pourraient être des destinations possibles. Le Néerlandais est frustré par la situation et le joueur a vu le club catalan faire une série d'acquisitions de haut niveau. Il est cependant furieux que le club lui ait demandé de réduire son salaire et de renégocier de nouveaux plans de paiement pour les plus de 17 millions d'euros que lui doit le club espagnol.