Ernesto Valverde est très fragilisé depuis la dernière défaite du Barça en demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Le club espagnol cherche à remplacer son coach et s'est même entretenu avec Xavi Hernandez, ancien joueur émérite des Blaugrana. Mais Andres Iniesta, ancien compère de Xavi, n'a que très peu goûté les procédés de la direction catalane, qui a négocié notoirement dans le dos d'un entraîneur toujours en place.



Dans des propos accords au média espagnol Onda Cero, Iniesta n'a pas dissimulé sa gêne quant à de telles pratiques : « Ce qui me vient à la tête, si tout se passe bien comme ça, c’est que la façon de faire est un peu moche. Je crois que le respect de l’entraîneur doit toujours exister. Car, au final, c’est la manière de faire qui peut faire le plus mal », a ainsi regretté Iniesta. À méditer pour la direction du Barça. Aux dernières nouvelles, le tacticien batave Ronaldo Koeman aurait dit non au club catalan, à l'instar de Xavi.