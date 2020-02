🎙️🚨 Lo cuenta @SantiOvalle | El Barcelona sondea un nuevo nombre: LUIS SUÁREZ, del Zaragoza

👉 Su entorno confirma que han contactado con él



👉 La operación es complicada ya que está CEDIDO en el Zaragoza por el Watford pic.twitter.com/F5KMryR6FV



— El Larguero (@ellarguero) February 7, 2020

Quique Sétien, l'entraîneur du Barça, le reconnait lui-même : le club catalan a besoin d'un attaquant après les blessures de Luis Suarez et d'Ousmane Dembélé. Les dirigeants Blaugrana œuvrent actuellement pour trouver un joker médical en attaque et un nom familier émerge selon la presse espagnole.Buteur de 22 ans évoluant pour Saragosse en deuxième division espagnole,. Selon les informations d'El Larguero, Barcelone aurait pris contact avec le joueur. Autre nom cité du côté du Camp Nou cette semaine, celui de l'attaquant d'Alavés, Lucas Pérez, tandis que le buteur uruguayen de Gérone, Cristhian Stuani, semble désormais exclu selon AS.