A l'instar du Real Madrid, de Manchester City ou encore du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone garde depuis longtemps un œil sur Erling Haaland. Actuellement joueur du Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait quitter le BVB lors du prochain mercato estival, en raison de l'activation d'une clause libératoire dont le montant pourrait atteindre les 90 M€. Un montant beaucoup trop élevé pour le Barça.



Du moins à l'heure actuelle, car le club blaugrana est criblé de dettes et fait tout ce qu'il peut pour colmater les brèches et retrouver sa santé financière. Entre réductions de salaire et départ de Lionel Messi, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre, mais la situation reste précaire, comme l'a précisé le vice-président du club, Rafael Yuste.

Haaland oui, mais pas maintenant

Dans un entretien donné ce dimanche au Mundo Deportivo, le dirigeant blaugrana s'est montré clair le dossier : "Nous verrons ce qu'il nous est possible de faire, car nous gardons comme objectif d'avoir ce qu'il y a de meilleur et Haaland est l'un des meilleurs joueurs du monde. [...] Je ne vois pas Haaland signer maintenant."