Barça : Ter Stegen prolongé ?

Alors que la tendance semblait être à une séparation, le FC Barcelone vient de s’activer pour essayer de retenir son gardien titulaire, Marc-André Ter Stegen. Dans son édition de lundi, le quotidien espagnol Sport a fait savoir qu’un nouveau bail a été offert à l’international allemand. Et il serait particulièrement juteux.

Ter Stegen enfin récompensé pour sa régularité ?

Lié à l’équipe catalane jusqu’en 2022, Ter Stegen ne possède actuellement que le 11e meilleur salaire du club avec une rémunération à hauteur de 4.7M€. Une anomalie presque au regard de sa régularité et les brillantes prestations qu’il livre depuis plusieurs saisons. Après avoir joué la montre, les dirigeants catalans sont donc enclins à corriger le tir. À noter que Chelsea et le Bayern Munich s’étaient renseignés sur la disponibilité de l’ancien sociétaire de Moenchengladbach.