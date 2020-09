Barça : Suarez et Vidal se sont entrainés à part

A moins d’un improbable revirement de situation, Luis Suarez et Arturo Vidal ne porteront plus le maillot du Barça. Les deux trentenaires sud-américains n’entrent pas du tout dans les plans du nouveau coach blaugrana, Ronald Koeman. Ce dernier l’a d’ailleurs clairement fait savoir au duo, en l’écartant de l’équipe première à l’entrainement. L’Uruguayen et le Chilien ont été priés d’effectuer des séances à part en attendant de pouvoir se trouver un nouveau club. « El Pistolero » est pressenti pour rebondir en Serie A, tandis que son coéquipier est attendu du côté de Floride pour signer à l’Inter Miami.

Messi aussi absent à l’entrainement

Lors de la session du jour du côté du centre Joan Gamper, l’autre absent de marque était Lionel Messi. Bien qu’ayant stoppé sa rébellion et assuré qu’il continuait avec le club durant au moins une année de plus, l’Argentin a encore faussé compagnie à ses coéquipiers. Mais, c’était prévisible. Avant de retrouver le terrain, le sextuple Ballon d’Or doit déjà se soumettre au test PCR pour déterminer s’il n’a pas été infecté au Covid-19 pendant son break. Son retour est programmé lundi prochain. A noter que le Barça va disputer un premier match amical le samedi 12 septembre face à Nastic Tarragone. La reprise de la Liga, elle, est programmée le 22 septembre.