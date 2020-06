Barcelone défie le Celta Vigo à Balaidos ce samedi et Quique Setien a dû faire face à une série de questions sur Arthur Melo en conférence de presse. Le coach du Barça assure ne pas avoir été informé d'un départ du Brésilien, que les médias italiens et espagnols annoncent à la Juventus Turin. "En principe, je compte sur lui", a déclaré Setien à propos du milieu de terrain.''Il voyage avec nous [à Vigo] et a une chance de jouer. L'important est que cela ne l'affecte pas et que, s'il joue, il soit à son meilleur niveau."

Setién n'écarte aucun scénario

"Je ne prends pas son départ pour acquis", a ajouté Setien dans des propos relayés par Marca, lui qui n'écarte pas le scénario d'un départ. "Le club ne m'a pas informé qu'il partait. Et même si cela se produit, il va rester avec nous jusqu'à la dernière séance d'entraînement [de la saison]. Si cela arrive, je vais essayer de le convaincre qu'il doit laisser un bon souvenir. La chose la plus importante est d'être honnête jusqu'au dernier jour et je suis convaincu qu'il l'est."