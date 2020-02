Le FC Barcelone est actuellement dans de sales draps. Et pas seulement à cause des mauvais résultats ou de la passe d’armes qui met aux prises Lionel Messi à Eric Abidal. Les Blaugrana sont surtout dans le dur en raison des défections qui touchent sa ligne d’attaque. Actuellement, l’équipe ne dispose que trois attaquants valides, en l’occurrence Antoine Griezmann, Lionel Messi et Ansu Fati. Luis Suarez et Ousmane Dembélé étant, eux, blessés et probablement indisponibles jusqu’à la fin de la saison. Pour une formation qui se produit la plupart du temps en 4-3-3, c’est légèrement embarrassant. Et c’est ce qu’a souligné son coach, Quique Setién, ce samedi en conférence de presse. « C’est évident que nous avons besoin d’un autre attaquant. Il y a beaucoup de noms sur la table et cela dépendra de beaucoup de choses. Tout d’abord, on a besoin de l’autorisation de (faire) signer quelqu’un », a-t-il confié.

Setién veut renouer avec les bons résultats

Plusieurs noms ont été cités effectivement pour venir garnir le secteur offensif des champions d’Espagne. Mais, il est difficile de démêler le vrai du faux et chaque jour une nouvelle piste est avancée. En attendant de pouvoir bénéficier d’un joker offensif, le Barça doit se concentrer sur le terrain. Et le match qui se profile est loin d’être une formalité puisque Messi et consorts se mesurent au Real Betis. Quique Setién s’attend à un vrai bras de fer face à son équipe : « Le Betis est une équipe qui se crée beaucoup d’occasions. Il est important pour nous de bien négocier ce match. Nous avons besoin des trois points pour régler la forme à l'extérieur. Une victoire serait un coup de pouce pour nous si nous jouons bien demain. »