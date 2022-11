L'ancien ailier de Leeds United, Raphinha, "désespère" tout le monde à Barcelone. Le Brésilien a signé pour un prix avoisinant les 60M€, mais il ne parvient pas à montrer ses qualités du côté du Camp Nou. Et ses statistiques personnelles restent faméliques alors qu’on approche du tiers de la saison.

Raphinha n’arrive pas à s’adapter au Barça

Selon le quotidien AS, le Barça ne sait pas comment tirer le meilleur parti de Raphinha dans le système mis en place par l’entraîneur Xavi. L’international auriverde a été relégué sur le banc lors des quatre derniers matches. Depuis la défaite 3-1 contre le Real Madrid lors du Clasico il y a près d'un mois plus précisément.



Le staff du Barça décrit le Brésilien comme "imbattable" à l'entraînement, mais qui ne produit "absolument rien" pendant les matches. Il a, certes, offert une passe décisive à Robert Lewandowski pour le but de la victoire contre Valence en Liga le week-end dernier. Mais il s’agissait de sa seule éclaircie. Si cette situation délicate se pérennise, il ne serait pas surprenant de voir le club catalan mettre à la porte sa recrue estivale dès que l’opportunité se présentera.