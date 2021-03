Actuellement présent dans le groupe France pour disputer les premiers matchs des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, Ousmane Dembélé retrouve le haut de l'affiche du côté du Barça. Régulièrement blessé, l'attaquant tricolore avait bien du mal à s'imposer dans la durée avec son équipe. Mais depuis plusieurs mois, la donne a changé et le Barcelonais pourrait bien poursuivre l'aventure en blaugrana.



D'après Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé ne faisait plus partie des plans de Ronald Koeman il y a six mois encore. Arrivé sur le banc du FC Barcelone, l'entraîneur néerlandais semblait même décidé à se séparer de son joueur en cas d'offre intéressante, et ce afin de faire venir Memphis Depay. Les choses ne s'étant pas passées comme prévu, Dembélé est donc resté et s'est finalement imposé dans le système en 3-5-2 mis en place par Koeman.

Prolongation en vue



Du coup, le média indique que le Barça envisage de proposer une prolongation de contrat à son joueur, lié au club jusqu'en juin 2022. Depuis son retour de blessure le 22 décembre dernier, Ousmane Dembélé a enchaîné vingt-trois matchs de rang avec son équipe, dont dix-huit en tant que titulaire. Il a également inscrit cinq buts et offert deux passes décisives sur cette même période.

