Le FC Barcelone a vu son salary cap considérablement réduit par les instances du football espagnol en raison de ses soucis financiers. Le Daily Mail indique que la Liga n'a accordé au Barça qu'un plafond salarial de 98 millions d'euros pour la saison 2021-22. A titre de comparaison, c’est sept fois moins que ce qui est accordé au Real Madrid (739 millions d'euros).



Il y a eu une grosse investigation de faite sur la faillite du club catalan. Des soucis qui, pour rappel, ont été à l'origine de son incapacité à garder son meilleur joueur de tous les temps cet été, en la personne de Lionel Messi (parti au PSG).

Le Barça ne cesse de dégringoler

La Liga a longtemps maintenu sa position selon laquelle elle ne ferait pas de dérogation spéciale pour Barcelone et cela s’est vérifié avec la divulgation des chiffres du plafond salarial pour les 20 clubs de l’élite espagnole.



Le plafond de 96 millions d’euros pour le Barça pour l'ensemble de son équipe de jeu est une baisse importante par rapport à ce qu'il avait obtenu il y a à peine deux ans. Au cours de la saison 2018-19, l'équipe catalane avait un plafond salarial de 671 millions d'euros. Cela a été d’abord réduit à 382,7 millions d'euros, soit une baisse de 288,3 millions d'euros. Les soucis économiques pour les Blaugrana, se sont prolongés, exacerbés par la pandémie et aussi de mauvais investissements au niveau du memrcato. Et c’est ce qui fait qu’il y a eu une nouvelle réduction drastique pour les salaires accordés aux joueurs.