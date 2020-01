Luis Suarez et le FC Barcelone, l'idylle est peut-être partie pour durer pendant encore quelques années. L'Uruguayen était annoncé en instance de départ, car suspectant ne plus faire partie des plans du club. Mais, les derniers échos qui proviennent de Nou Camp suggèrent qu'il est désormais plus enclin à rempiler plutôt qu'à changer d'air. C'est son souhait, mais aussi celui de son coéquipier et ami Lionel Messi.

Messi ne veut pas perdre son grand complice en attaque

El Mundo Deportivo indique que Messi s'est rapproché des responsables du club pour essayer de les convaincre que Suarez peut encore être très précieux aux Blaugrana. Malgré un âge avancé et des statistiques en constante baisse depuis 2016, El Pistolero serait toujours un élement essentiel à la bonne productivité des champions d'Espagne. Suarez et Messi évoluent ensemble depuis six ans, et leur complicité, sur et en dehors du terrain, n'est plus à démontrer. Une association qui aurait donc encore de bons jours devant elle.