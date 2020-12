Longtemps annoncé comme future recrue du Real Madrid, Kylian Mbappé voit désormais son nom circuler chez l’autre ténor du football espagnol, à savoir le FC Barcelone. Un des candidats à la présidence des Blaugrana, en la personne d’Emili Rousaud, a promis de faire venir l’international tricolore à Nou Camp si jamais il est choisi par les socios, le 24 janvier prochain.



Au regard des finances actuelles du Barça et du contrat qui lie Mbappé au PSG, on voit mal comment ce transfert pourrait se concrétiser. Mais, Rousaud se montre optimiste et il compte s’appuyer sur son bras droit Josep Maria Minguella pour fructifier cette piste. A El Mundo Deportivo, il s’est chargé de rappeler que ce dernier a été derrière les venues de Maradona, de Rivaldo et de Messi en Catalogne. Le rêve est donc permis.



Mbappé n’est pas le seul joueur que Rousaud envisage d’attirer à Barcelone. Il compte également s’attacher les services d’Erling Haaland, le prolifique buteur Borussia Dortmund. Une doublette Mbappé-Haaland en attaque chez les Blaugrana, ça ferait incontestablement fière allure. Ça ne serait en revanche pas une bonne nouvelle pour les actuels attaquants de cette formation.