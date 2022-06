Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, se serait réjoui de la façon dont Robert Lewandowski souhaite forcer son départ du Bayern Munich. Il s'en félicite, parce que lui et son club n'ont pas à surenchérir leur offre ni faire pression sur les Bavarois pour obtenir les services du brillant attaquant.

Le Barça sans foi ni loi

L'attaquant polonais, dont l'agent Pini Zahavi a accepté des conditions personnelles avec le Barça, s'est exprimé ces derniers jours dans une série d'interviews, affirmant clairement qu'il cherchait à obtenir un bon de sortie. Il a demandé aux dirigeants bavarois qu’on lui accorde sa liberté, précisant qu’il n’est plus motivé pour défendre les couleurs des champions d’Allemagne. Et le média Sport1 affirme que Joan Laporta a contacté l’agent israélien pour lui dire à quel point il était heureux que Lewandowski se batte pour pouvoir venir au Barça.



Pour l’instant, la passe d’armes entre "Lewy" et son employeur se limite à la guerre des mots. Néanmoins, le double lauréat du trophée The Best est prêt à monter d'un cran en refusant de se présenter pour le début de la pré-saison au Bayern. Même s’il lui reste encore un an de contrat du côté de l’Allianz Arena, il est disposé à faire grève afin de parvenir à ses fins. A Barcelone, on se frotte déjà les mains à l’idée de cette éventualité.