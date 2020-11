L'agitation se poursuit en coulisses dans les rangs du FC Barcelone. Le club catalan ne connait pas encore l'identité de son prochain président, et chaque candidat tente de convaincre avec quelques noms ronflants dans son programme. Joan Laporta, ancien patron du club et de retour sur le devant de la scène, a un nom en tête pour séduire les socios : Erling Haaland.



Selon les informations du média El Chiringuito, le goleador norvégien serait le buteur prisé par le dirigeant pour son mandat. Le média espagnol explique que Laporta entretient de très bons rapports avec l'agent de l'artilleur du Borussia Dortmund, qui n'est autre que le fantasque Mino Raiola. Haaland, qui évolue à Dortmund depuis janvier 2020, n'en finit plus d'affoler les compteurs en Bundesliga et en Ligue des Champions. Reste que la concurrence sera énorme sur ce dossier. Haaland est aujourd'hui l'un des attaquants les plus cotés au monde, et le Real Madrid serait également séduit par son profil.