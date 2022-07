Barça : Laporta fait une promesse à Messi

Décidément, le retour de Lionel Messi à Barcelone n’est pas qu’un simple rêve pour les dirigeants blaugrana. C'est même un objectif. Joan Laporta évoque cette possibilité à chacune de ses sorties médiatiques et il l’a encore fait vendredi soir, nourrissant ainsi fortement les espoirs des socios barcelonais.

Laporta croit dur comme fer pour Messi

L’homme fort du Barça insiste donc pour La Pulga. Et ces derniers propos illustrent assez bien sa détermination de faire revenir l’Argentin. "Je pense que nous allons faire en sorte que Messi prenne sa retraite au Barça. C’est un souhait que nous avons et j’espère que nous pourrons en faire une réalité. Nous avons une stratégie pour qu’il revienne à Barcelone", a-t-il tonné dans une interview à CBS Golazo. Plus qu’une annonce, cela ressemble à une véritable promesse envers le septuple Ballon d’Or.

🚨 Exclusive interview with Barcelona president Joan Laporta 🚨 Topics:



🔵 Re-signing Messi 🍿



🔴 Being offered Ronaldo 🤯



🔴 De Jong latest 👀



🔵 Improved finances 📈



🔴 Chelsea relationship 🤔



🔵 Growth in America 🇺🇸 📝 @JacobsBen @Nicocantor1https://t.co/tGPViZ23jv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 29, 2022

L’envie de Laporta de faire revenir l’ex-maitre des lieux à la maison doit être partagée par son entraineur Xavi. D’après les bruits qui émanent d’Espagne, ce dernier serait déjà en contacts avec l’attaquant parisien. Il est convaincu que Messi a encore beaucoup à apporter au Barça. Même à 36 ans, l’âge qu’il aura en 2023 après l’expiration de son contrat avec le PSG.