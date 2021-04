Le FC Barcelone sera à coup sûr l'un des principaux protagonistes du prochain marché des transferts. Même s'il manque de liquidités, le club catalan pourrait tout faire pour parvenir à attirer quelques grands noms libres de tout engagement et tenter dans le même temps de conserver un certain Lionel Messi.



Présent devant la presse ce dimanche, à la veille de la réception de Valladolid par le Barça, Ronald Koeman a en partie accepté d'aborder le sujet. "Comme je l'ai déjà dit, nous en avons discuté avec le président et le staff. On a parlé des choses peuvent être importantes pour la prochaine saison. Mais je ne parlerai pas des joueurs des autres clubs."

De quoi s'offrir un grand nom ?

Quant à savoir si Barcelone pourra sortir le chéquier, le Néerlandais s'est montré encore plus vague : "Je ne sais même pas s'il sera possible de recruter un grand joueur. On a évoqué des noms, mais c'est le président qui aura le dernier mot car il connait la situation financière du club... Ce n'est pas à moi d'en parler."