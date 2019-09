Le FC Barcelone songe déjà au prochain mercato estival et aurait des vues sur Fabian, selon plusieurs médias espagnols. Le milieu de terrain international évolue à Naples et le club italien s'était déjà montré très clair cet été sur sa volonté conserver la nouvelle perle de la Roja. Le Barça devra au moins débourser 60 millions pour un joueur qu'il aurait pu recruter pour 10 fois moins en 2017. Depuis lors, les Catalans ont tenté leur chance au moment de son départ en Italie mais le club de Carlo Ancelotti s'était montré bien plus sûr dans son choix et avait remporté la mise.