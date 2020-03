Barça : Dembélé poussé dehors ?

Les blessures et frasques à répétition d'Ousmane Dembélé auraient achevé d’effilocher son crédit au Barça. En tout cas, selon une indiscrétion du média AS. Souvent tancé par la presse espagnole, le Français ne serait plus en odeur de sainteté en Catalogne. L'ancien rennais a subi une intervention chirurgicale le 11 février dernier pour réparer un tendon de son ischio-jambier déchiré - sa dixième blessure pendant son séjour à Barcelone.

514 jours à l'infirmerie, le Barça en a assez

Au total, l'ailier tricolore aura passé presque une année entière à l'infirmerie (344 jours) depuis son arrivée en Catalogne en 2017. Et il devrait être out pendant encore six mois. Ce qui signifie que d'ici son retour, il aura passé au total 514 jours sur le flanc. Un laps de temps énorme pour un joueur qui a coûté 105 millions d'euros plus 40 en bonus.



Le club avait averti le joueur cette saison, sa troisième à Barcelone. Ses performances devaient s'améliorer, ses problèmes de blessures devaient être réglés une fois pour toutes et son comportement hors du terrain devait également être meilleur. Mais ce fut sa pire saison au Barça. L'attaquant Blaugrana a joué neuf des 37 matchs possibles - soit 492 minutes sur 3 330 (14,77%). Son pire ratio en Bleu et Grenat. Au total, Dembélé a fait 75 apparitions sur 154 possibles (4215 minutes sur 13860 possibles). Depuis qu'il est au Barça, il n'a joué que 30% du total des minutes possibles. Les dirigeants du leader de la Liga estimeraient que la crédibilité du club en souffrirait si le joueur français entamait une autre saison de cet acabit. Et c'est pourquoi le club lui cherchera un point de chute dès que possible, d'après AS.