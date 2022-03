Cela fait maintenant plusieurs mois que l'avenir d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone est flou. Alors que le club catalan souhaite depuis longtemps le conserver, les négociations ont pourtant bloqué sur le salaire du joueur. Le clan de l'international tricolore réclamait plus que ce que le Barça pouvait (ou voulait ?) débourser, et les choses ont fini dans une impasse. Tout pourrait cependant se réactiver très vite.



Car d'après Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé lui-même a indiqué quel était son souhait. Le média espagnol écrit que l'attaquant français est désireux de rester en Catalogne. "Je veux rester au Barça, aurait-il lancé à ses collègues de vestiaire. Je suis très heureux ici et je crois en ce projet. D'ailleurs, je suis très heureux avec Xavi."

Laporta toujours vexé ?

L'arrivée de l'ancienne gloire blaugrana sur le banc, en remplacement de Ronald Koeman, semble avoir eu une incidence sur le processus de réflexion de l'ancien du Stade Rennais. Mais un problème demeure pour le moment puisque le président du club, Joan Laporta, semble toujours vexé du fait que le clan de Dembélé n'ait pas accepté la proposition qui lui avait été faite au mois de décembre dernier. Tout semble encore possible malgré tout.