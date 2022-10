L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, refuse d'abandonner sa quête du milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong. Ce dernier a résisté aux sollicitations de son ancien entraineur de l’Ajax l'été dernier, bien qu'il lui ait parlé directement de la possibilité de rallier à Old Trafford et le retrouver pour une nouvelle collaboration.

Ten Hag va retenter sa chance en janvier

Le Manchester Evening News affirme que Ten Hag pousse sa direction à revenir à la charge pour De Jong en janvier. Le coach hollandais estime que ni Casemiro ni Christian Eriksen ne remplissent le rôle qu'il était prêt à attribuer à De Jong au milieu de terrain.



Alors que le joueur bataille pour obtenir des minutes de jeu à Barcelone cette saison, Ten Hag pense qu'il peut y avoir une brèche afin de passer à l’offensive et convaincre aussi l’intéressé de rejoindre United pour la nouvelle année.